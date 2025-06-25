Слюсарь: при атаке БПЛА в Таганроге повреждены окна в лицее и двух домах

Остекления окон учебного заведения и двух жилых домов в Таганроге получили повреждения в результате атаки украинских дронов, сбитых российскими военными, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Помимо частичного разрушения и возгорания в спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по пер. Трудовые резервы», — написал он в своём Telegram-канале.
Помимо этого, по данным врио губернатора, произошёл обрыв линии электропередачи на улице Попова. В городе Азове повреждения получили кровля складского помещения, а также крыша и окна здания промпредприятия.
Слюсарь подчеркнул, что в результате действий ВСУ никто не пострадал. Он пообещал, что жителям домов, получивших повреждения, власти помогут заменить остекление. Врио главы региона отметил, что восстановительные работы в Таганроге и Азове начнутся уже 25 июня.
Он добавил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ещё две атаки ВСУ — в Мясниковском и Неклиновском районах.
Напомним, ранее проинформировал, что в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе Ростовской области были сбиты украинские БПЛА. Он уточнил, что из-за падения обезвреженного беспилотника на таганрогском стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания и была разрушена стена.