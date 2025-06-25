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Новый фейк: оборудование для узбекского газового завода выдали за иранскую ракету

Vaib.uz (Узбекистан. 25 июня). В разгар обострения конфликта между Ираном и Израилем в соцсетях начал стремительно распространяться ролик, на котором грузовики перевозят нечто, напоминающее гигантскую ракету. На кадрах — огромная металлическая труба с коническим элементом, выступающим наружу. Некоторые пользователи поспешили объявить: Иран готовит удар, и якобы доставляет баллистическую ракету к месту запуска.

Источник: Vaib.Uz

Видео мгновенно разлетелось по Telegram-каналам и Twitter/X, собрало сотни тысяч просмотров и бурную волну обсуждений. Однако всё оказалось фейком, основанным на реальных кадрах, но вырванных из контекста.

Как выяснили фактчекеры, это видео было снято ещё в декабре 2018 года. На самом деле оно показывает транспортировку промышленного оборудования — шламового бункера, предназначенного для строительства газоперерабатывающего завода в Узбекистане. Конструкция перевозилась из Казахстана и не имеет никакого отношения к военной технике.

Тем не менее, в 2025 году кто-то решил воскресить это видео и запустить его с новым — заведомо ложным — посылом. И это сработало: тревожный инфоповод на фоне реального конфликта оказался достаточно убедительным, чтобы ввести в заблуждение десятки тысяч людей.

Этот случай ещё раз доказывает, насколько легко в условиях нестабильности распространяются фейки. Проверяйте источники и не верьте всему, что выглядит «слишком сенсационно» — скорее всего, это и есть обман.