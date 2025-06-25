Новый фейк: оборудование для узбекского газового завода выдали за иранскую ракету

Видео мгновенно разлетелось по Telegram-каналам и Twitter/X, собрало сотни тысяч просмотров и бурную волну обсуждений. Однако всё оказалось фейком, основанным на реальных кадрах, но вырванных из контекста.
Как выяснили фактчекеры, это видео было снято ещё в декабре 2018 года. На самом деле оно показывает транспортировку промышленного оборудования — шламового бункера, предназначенного для строительства газоперерабатывающего завода в Узбекистане. Конструкция перевозилась из Казахстана и не имеет никакого отношения к военной технике.
Тем не менее, в 2025 году кто-то решил воскресить это видео и запустить его с новым — заведомо ложным — посылом. И это сработало: тревожный инфоповод на фоне реального конфликта оказался достаточно убедительным, чтобы ввести в заблуждение десятки тысяч людей.
Этот случай ещё раз доказывает, насколько легко в условиях нестабильности распространяются фейки. Проверяйте источники и не верьте всему, что выглядит «слишком сенсационно» — скорее всего, это и есть обман.