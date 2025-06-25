Новый фейк: оборудование для узбекского газового завода выдали за иранскую ракету

Как выяснили фактчекеры, это видео было снято ещё в декабре 2018 года. На самом деле оно показывает транспортировку промышленного оборудования — шламового бункера, предназначенного для строительства газоперерабатывающего завода в Узбекистане. Конструкция перевозилась из Казахстана и не имеет никакого отношения к военной технике.