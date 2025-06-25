Как стать IT-специалистом с нуля

Денис Подковин рекомендует посещать не только онлайн-курсы и различные платформы, но и местные курсы или программы повышения квалификации, а также советует создавать собственные проекты, участвовать волонтерских инициативах для укрепления знания и опыта. Так, помимо опыта, существует возможность «расширить сеть контактов в индустрии».