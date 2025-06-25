В Омске объявлены многочасовые задержки рейсов

Оба переноса вылета, судя по всему, связаны с задержкой прибывающих рейсов. Так, самолет из Казани должен был прилететь в 7:25 утра, однако на момент публикации он находится в пути. Добавим, накануне в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.