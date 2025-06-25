В Омске объявлены многочасовые задержки рейсов

Омский аэропорт в среду, 25 июня 2025 года, сообщил о задержках двух рейсов из Омска на несколько часов.
В частности, более чем на три часа задержан рейс до Казани. Вместо 8:35 вылет самолета планируется лишь в 11:55.
Рейс в Горно-Алтайск вылетит с еще более длительной задержкой в 6,5 часа — вместо 12:00 вылет планируется в 18:30.
Оба переноса вылета, судя по всему, связаны с задержкой прибывающих рейсов. Так, самолет из Казани должен был прилететь в 7:25 утра, однако на момент публикации он находится в пути. Добавим, накануне в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Что касается самолета из Горно-Алтайска, вместо 11:10 прибытие самолета также ожидается в Омске с задержкой.