Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший главный архитектор Перми стал замгендиректора российского института «Гипрогор»

Бывший главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин уволился из компании R1 Development, рассказал «Ъ-Прикамье» информированный собеседник в сфере бизнеса.

Источник: Коммерсантъ

После ухода из уральской девелоперской компании господин Лапшин трудоустроился в АО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития “Гипрогор”». В «Гипрогоре» пермский архитектор занял пост заместителя гендиректора и уже отправился в Москву, добавил собеседник.

Для подтверждения информации об увольнении Дмитрия Лапшина «Ъ-Прикамье» направило запрос в группу R1 Development, но там не стали комментировать эти сведения, предложив обратиться непосредственно к нему. Связаться по известному номеру телефона с господином Лапшиным не удалось.

Дмитрий Лапшин покинул пост первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми в июне 2024 года. Он работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 года исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, а потом и руководил этим подразделением администрации Перми. Позднее был назначен замначальника департамента — главным архитектором города. После увольнения из мэрии господин Лапшин трудоустроился руководителем проектов в R1 Development. В селе Фролы Пермского края уральская группа вместе с ГК «Брозэкс» строит индустриально-логистический парк.

АО «Гипрогор» — одна из ведущих проектных организаций России в сфере градостроительного планирования, ведет деятельность в области градпроектирования федеральных объектов государственного значения, региональных, муниципальных объектов и локальных инвестпроектов для заказчиков. Согласно сайту АО, в портфеле проектов «Гипрогора» — объекты Олимпиады в Сочи, Саммита АТЭС, восстановление Чеченской Республики, объекты в Республике Крым и другие.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше