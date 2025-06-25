Центральную часть парка Гагарина в Челябинске закроют для посетителей на сутки

Сообщается, что это связано с проведением праздника «Атомный выпускной».
Напомним, масштабный праздник для бывших одиннадцатиклассников состоится в ночь с 27 на 28 июня.
«Центральная часть парка будет полностью закрыта с 08:00 27 июня до 08:00 28 июня», — сообщили в администрации.
Для прогулок будут доступны лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки от стадиона им. Е. Елесиной (у памятника И. Курчатову) в сторону карьеров, а также маршрут до лыжероллерной трассы.
Ожидается участие свыше 8 тыс. подростков со всей Челябинской области.