Бывший вице-мэр Красноярска и экс-глава УДИБ останутся в СИЗО до сентября

Давыдов занимал пост вице-мэра Красноярска с 2017 по 2021 год, когда городом управлял Сергей Еремин. Жвакин, в свою очередь, возглавлял УДИБ с 2017 по 2019 год, затем работал вице-мэром и руководителем департамента городского хозяйства, а затем снова вернулся на пост главы УДИБ до 2022 года.