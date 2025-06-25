Бывший вице-мэр Красноярска и экс-глава УДИБ останутся в СИЗО до сентября

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок ареста для бывшего вице-мэра города Алексея Давыдова и экс-главы управления дорог (УДИБ) Евгения Жвакина. Оба фигуранта дела останутся под стражей до 25 сентября 2025 года.
Евгений Жвакин обвиняется в получении взятки в размере более 73 миллионов рублей, в то время как Алексей Давыдов инкриминируется в посредничестве в этом преступлении.
Давыдов занимал пост вице-мэра Красноярска с 2017 по 2021 год, когда городом управлял Сергей Еремин. Жвакин, в свою очередь, возглавлял УДИБ с 2017 по 2019 год, затем работал вице-мэром и руководителем департамента городского хозяйства, а затем снова вернулся на пост главы УДИБ до 2022 года.
По версии следствия, с сентября 2018 по декабрь 2019 года Жвакин, используя двух посредников, одним из которых был Давыдов, получил от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна взятку частями, превышающую 73 миллиона рублей. Следователи предполагают, что Жвакин помогал этой фирме выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске.
Ханагян был задержан год назад вместе с экс-руководителем «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрием Сокиркой в рамках расследования картельного сговора, связанного с муниципальными контрактами на дорожные ремонты.
Накануне же был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Его обвиняют во взятке в размере 180 млн рублей.