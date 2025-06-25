Стало известно, что больше всего беспокоит жителей одной европейской страны

Исламизация — это самая насущная проблема, которая беспокоит жителей Австрии в наибольшей степени в настоящее время. Это чётко демонстрируют результаты опроса, опубликованные Exxpress.
71% респондентов указали, что именно эта тема вызывает у них наибольшее беспокойство. Данный вопрос существенно опередил даже экономический кризис, отмечает «ИноСМИ».
Всего в исследовании приняли участие 1064 человека. Таким образом, исламизация значительно превзошла по уровню беспокойства экономический кризис, который своей самой насущной проблемой назвали только 16% опрошенных.
В то же время, бедность среди пожилых людей волнует лишь 7% проголосовавших. Тема здравоохранения с 4% замыкает перечень приоритетов в рамках данного опроса.
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