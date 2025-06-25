Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. Более того, венгерский премьер признался, что он «не рад видеть» главаря киевского режима и на саммите ЕС, который состоится 26−27 июня.