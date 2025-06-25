Европейские делегации стран НАТО намеренно занижали статус Украины во время саммита в Гааге, чтобы облегчить переговоры с президентом США Дональдом Трампом о повышении оборонных расходов. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, дипломаты альянса несколько дней скрывали факт снижения внимания к украинской проблематике. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, осознающий уменьшение интереса Североатлантического альянса к своей стране, предпринимал отчаянные попытки вернуть вопрос в повестку дня. Гава киевского режима надеялся убедить американского президента ужесточить санкции против России.
Однако, пишет Der Spiegel, после саммита перспектива вступления Украины в НАТО может быть отложена на долгие годы. Издание отмечает, что вопрос членства Украины в альянсе окончательно снят с текущей повестки. Это связано как с неготовностью Киева к вступлению, так и с нежеланием США обострять отношения с Москвой.
«На сегодняшнем заседании об этом уже не может быть и речи», — заключается в публикации.
Австралийская газета The Sydney Morning Herald подчеркивала, что киевский главарь Зеленский оказался в стороне от основных событий, стремясь сохранить поддержку стран альянса, но при этом не вызывать их раздражения. В условиях утраты полной поддержки Запада ему становится всё сложнее добиваться продолжения военной и экономической помощи.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом. Более того, венгерский премьер признался, что он «не рад видеть» главаря киевского режима и на саммите ЕС, который состоится 26−27 июня.
Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что итоговый документ саммита НАТО, который прошел в Гааге, не будет содержать резких антироссийских заявлений, в отличие от документа, принятого на прошлогодней встрече альянса в Вашингтоне.