Около 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255−45−66.