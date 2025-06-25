Хирурги из Хабаровска удалили щитовидную железу, превышающую нормальный размер в 19 раз

Аутоиммунный тиреоидит — заболевание, при котором иммунная система атакует щитовидную железу, приводя к ее увеличению и гипотиреозу. Без лечения это может вызывать серьезные осложнения. В таких случаях хирургическое вмешательство становится необходимым. Болезнь в 10 раз чаще встречается у женщин и проявляется в возрасте 30−50 лет.