Хирурги из Хабаровска удалили щитовидную железу, превышающую нормальный размер в 19 раз

В Краевую клиническую больницу имени Сергеева поступила пациентка с гипотиреозом на фоне аутоиммунного тиреоидита. У женщины был диагностирован огромный зоб, который сдавливал трахею и деформировал шею. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Обследование показало, что объем щитовидной железы составлял 350 кубических сантиметров — в 19 раз больше нормы. Пациентке провели тиреоидэктомию — полное удаление органа. Операция прошла успешно: врачам удалось сохранить женщине голос и нормальное дыхание.
Послеоперационный период протекал без осложнений, и уже на четвертые сутки пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.
Аутоиммунный тиреоидит — заболевание, при котором иммунная система атакует щитовидную железу, приводя к ее увеличению и гипотиреозу. Без лечения это может вызывать серьезные осложнения. В таких случаях хирургическое вмешательство становится необходимым. Болезнь в 10 раз чаще встречается у женщин и проявляется в возрасте 30−50 лет.