Трамп перед саммитом НАТО заявил о тяжёлом положении Зеленского

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский угодил в ловушку на саммите НАТО, по его словам, это связано с тем, что Зеленский поддержал удары Соединённых Штатов по Ирану. Зеленский заявил о «законности» атак, чтобы «восстановить диалог» с Трампом после того, как тот «сбежал» от Зеленского на саммите в Канаде.