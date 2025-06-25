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Трамп перед саммитом НАТО заявил о тяжёлом положении Зеленского

Трамп не исключил возможность встречи с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перед отлётом на саммит Североатлантического альянса в Гааге не исключил возможность встречи с Зеленским, Трамп отметил, что Зеленский оказался в «очень тяжёлой ситуации».

«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский угодил в ловушку на саммите НАТО, по его словам, это связано с тем, что Зеленский поддержал удары Соединённых Штатов по Ирану. Зеленский заявил о «законности» атак, чтобы «восстановить диалог» с Трампом после того, как тот «сбежал» от Зеленского на саммите в Канаде.

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