Трамп перед саммитом НАТО заявил о тяжёлом положении Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перед отлётом на саммит Североатлантического альянса в Гааге не исключил возможность встречи с Зеленским, Трамп отметил, что Зеленский оказался в «очень тяжёлой ситуации».
«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский угодил в ловушку на саммите НАТО, по его словам, это связано с тем, что Зеленский поддержал удары Соединённых Штатов по Ирану. Зеленский заявил о «законности» атак, чтобы «восстановить диалог» с Трампом после того, как тот «сбежал» от Зеленского на саммите в Канаде.