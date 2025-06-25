Женя Малахова выгуляла новый кожаный костюм: видео

Бывшая солистка группы Reflex выбрала кожаный брючный костюм коричневого цвета. Кожаный костюм — это изысканный ансамбль, предназначенный для стильных и уверенных в себе женщин. Этот костюм состоит из брюк, жилета и пиджака, которые выглядят элегантно и придают образу особую изысканность. Рубашка, надетая под пиджак была коричневого цвета с пайетками и рюшами.