Женя Малахова выгуляла новый кожаный костюм: видео

Известная певица и актриса, исполнительница песенных хитов «Мама» и «Клинит» Женя Малахова появилась на светской премьере.
Бывшая солистка группы Reflex выбрала кожаный брючный костюм коричневого цвета. Кожаный костюм — это изысканный ансамбль, предназначенный для стильных и уверенных в себе женщин. Этот костюм состоит из брюк, жилета и пиджака, которые выглядят элегантно и придают образу особую изысканность. Рубашка, надетая под пиджак была коричневого цвета с пайетками и рюшами.
На сегодняшний день многие отказалась от натуральной кожи, но все же выглядит это весьма стильно.