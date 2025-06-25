Ветврач Писковой: Льва, напавшего на владельца «Тайгана», усыплять не будут

Льва, который напал на главу парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут. Об этом во вторник, 25 июня, заявил врач-ветеринар парка Василий Писковой.
— Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича. Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев, — сказал ветврач.
Он добавил, что если бы лев хотел его убить, то хватило бы пару секунд, а так это была естественная реакция на испуг, передает РИА Новости.
О произошедшем 22 июня сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По данным СМИ, нападение случилось во время кормления хищников между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого.
Ночью 23 июня врачи прооперировали Зубкова в Белогорской центральной районной больнице, затем его перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.