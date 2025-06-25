Ветврач Писковой: Льва, напавшего на владельца «Тайгана», усыплять не будут

— Необходимости в усыплении льва нет, потому как причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор, неосторожность. Льва случайно испугал резкий звук, он пытался защитить себя и на этом фоне, когда мимо пробегал, напрыгнул на Олега Алексеевича. Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев, — сказал ветврач.