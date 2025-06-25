Движение в центре столицы ограничат из-за проведения бала выпускников 28−29 июня

«Нельзя будет проехать по ул. Ильинка от Старой до Красной площади и от ул. Ильинки до Варварка в районе д. 5 на Красной площади. 28 июня для автомобилистов также закроют крайнюю правую полосу на участке ул. Моховая от д. 1 до д. 11, стр. 1 в период с 15:00 до 19:30», — говорится в сообщении.