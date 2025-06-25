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Движение в центре столицы ограничат из-за проведения бала выпускников 28−29 июня

Движение в центре Москвы ограничат с 8:00 28 июня до 7:00 29 июня из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Нельзя будет проехать по ул. Ильинка от Старой до Красной площади и от ул. Ильинки до Варварка в районе д. 5 на Красной площади. 28 июня для автомобилистов также закроют крайнюю правую полосу на участке ул. Моховая от д. 1 до д. 11, стр. 1 в период с 15:00 до 19:30», — говорится в сообщении.

Кроме того, 28 июня с 0:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке ул. Ильинка от Новой до Красной площади. Водителям рекомендуют учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.