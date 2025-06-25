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Командирам воинских частей разрешили назначать дисциплинарный арест на СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который наделяет командиров воинских частей, начальников органов военной полиции и гарнизонов правом назначать дисциплинарный арест военным, совершившим грубый дисциплинарный проступок в ходе спецоперации. Документ размещен на сайте правовой информации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который наделяет командиров воинских частей, начальников органов военной полиции и гарнизонов правом назначать дисциплинарный арест военным, совершившим грубый дисциплинарный проступок в ходе спецоперации. Документ размещен на сайте правовой информации.

В нем сказано, что дисциплинарный арест может быть назначен по их решению и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 8 августа прошлого года № 231-ФЗ «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военных, принимающих участие в спецоперации».

Также указ уточняет право снятия дисциплинарного ареста.

Ранее решение о назначении дисциплинарного ареста принималось судьей гарнизонного военного суда.

В РФ решили засекретить информацию о государственной политике в сфере мобилизационной подготовки. Соответствующий указ 24 июня подписал Владимир Путин. Согласно нововведениям, в перечне информации, которая является государственной тайной, появился пункт «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в России».