Командирам воинских частей разрешили назначать дисциплинарный арест на СВО

В нем сказано, что дисциплинарный арест может быть назначен по их решению и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 8 августа прошлого года № 231-ФЗ «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военных, принимающих участие в спецоперации».