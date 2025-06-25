Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии на 82 году жизни скончался ветеран спидвея Владимир Кононович

В Башкирии скончался известный спидвейный гонщик Владимир Кононович.

Источник: Комсомольская правда

На 82-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Кононович — ветеран башкирского спидвея. Об этом сообщила администрация города Салавата, где Кононович был не только известной фигурой, но и настоящей спортивной иконой.

Владимир Кононович начал свой путь в большом спорте на треке стадиона «Нефтяник» в Октябрьском в 1964 году. Его талант заметили, и уже в 1967 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате СССР в составе команды «Салават».

Его достижения не ограничивались только гонками. Владимир также проявил себя как опытный главный судья, проводя множество финалов СССР и России по мотогонкам на льду.

Церемония прощания с Владимиром Кононовичем состоится сегодня в 12:30 на территории стадиона «Строитель» в Салавате.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.