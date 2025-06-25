В Башкирии на 82 году жизни скончался ветеран спидвея Владимир Кононович

На 82-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Кононович — ветеран башкирского спидвея. Об этом сообщила администрация города Салавата, где Кононович был не только известной фигурой, но и настоящей спортивной иконой.
Владимир Кононович начал свой путь в большом спорте на треке стадиона «Нефтяник» в Октябрьском в 1964 году. Его талант заметили, и уже в 1967 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате СССР в составе команды «Салават».
Его достижения не ограничивались только гонками. Владимир также проявил себя как опытный главный судья, проводя множество финалов СССР и России по мотогонкам на льду.
Церемония прощания с Владимиром Кононовичем состоится сегодня в 12:30 на территории стадиона «Строитель» в Салавате.
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