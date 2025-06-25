Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» подготовили программу ко Дню молодежи

Ранее Владислав Овчинский рассказал о специальной программе для посетителей павильона во время майских праздников, когда за восемь дней выставку посетили более 25 тысяч человек. В первые дни праздников проводились обзорные экскурсии, а затем активно проходили интерактивные викторины о Москве и её истории. Наибольшее количество гостей пришло 9 мая — более пяти тысяч человек.