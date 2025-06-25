Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» подготовили программу ко Дню молодежи

В преддверии Дня молодежи выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил особую праздничную программу, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В эту пятницу, 27 июня, гостей ждут экскурсии по архитектурному макету столицы, интерактивные мероприятия с шансом выиграть памятные призы, а также световые шоу, демонстрирующие развитие города. Программа будет интересна как молодежи, так и всем, кто любит Москву.
«В течение дня гостей павильона ждут увлекательные обзорные экскурсии по миниатюрной модели столицы, которые пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Экскурсоводы расскажут об истории создания макета, уникальных технологиях его изготовления и самых интересных архитектурных объектах столицы», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Во время экскурсий гости смогут изучить радиально-кольцевую структуру Москвы и узнать, почему город расположен на семи холмах. Особое внимание будет уделено интерактивным викторинам на знание столицы, которые пройдут в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40. Участникам предстоит ответить на 10 вопросов разной сложности, а тех, кто успешно справится, ждут памятные призы.
Кроме того, посетители смогут насладиться световыми шоу, которые будут транслироваться каждые полчаса с 11:00 до 19:30. Эти уникальные представления с использованием современных технологий расскажут об архитектурных особенностях Москвы и покажут город с необычного ракурса.
Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Подробности, расписание световых шоу и возможность записаться на экскурсии доступны на сайте www.maketmoskvy.ru и в мобильном приложении «Макет Москвы», а также по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее Владислав Овчинский рассказал о специальной программе для посетителей павильона во время майских праздников, когда за восемь дней выставку посетили более 25 тысяч человек. В первые дни праздников проводились обзорные экскурсии, а затем активно проходили интерактивные викторины о Москве и её истории. Наибольшее количество гостей пришло 9 мая — более пяти тысяч человек.
Павильон «Макет Москвы» представляет собой уникальную современную локацию. Гости могут детально изучить модели более 23 тысяч зданий и сооружений столицы в уменьшенном масштабе 1:400. Интерактивность макета позволяет каждому управлять подсветкой отдельных объектов, менять дневное освещение на ночное и даже добавлять радугу или облака.