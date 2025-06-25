Жители российского региона приготовили еду на раскаленном песке

Об эксперименте экстремального приготовления пищи рассказал на своей странице «ВКонтакте» известный в регионе аграрный эксперт Намжил Мардваев. Находясь в поле с товарищем, он пошутил, что земля настолько горячая, что можно пожарить яичницу.