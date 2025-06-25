Жители российского региона приготовили еду на раскаленном песке

Жители Бурятии, где установилась 40-градусная жара, начали экономить электроэнергию и готовят яичницу на раскаленной почве. Об этом сообщает «МК в Бурятии».
Об эксперименте экстремального приготовления пищи рассказал на своей странице «ВКонтакте» известный в регионе аграрный эксперт Намжил Мардваев. Находясь в поле с товарищем, он пошутил, что земля настолько горячая, что можно пожарить яичницу.
Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. Особенно в России. И мужчины решили проверить это на практике.
Они взяли на полевом стане сковороду, яйца и масло. Посуду установили непосредственно на грунт. Измерили температуру: воздух прогрелся до +37°C, на поверхности земли термометр показал +70−71°C, на глубине 20 см — плюс 27 . Разбили яйца и приступили к жарке.
«Не шкворчало, конечно, но минут через 50 было практически готово. Белки свернулись и поджарились, а желток, правда, не совсем, но кушать было можно», — поделился пытливый исследователь.
Разумеется, мужчины есть мужчины — сковороду крышкой не накрывали. Немного песка попало на яичницу. Но, как заверяют бурятские кулинары, пища оказалась пригодной к употреблению.
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