Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открыт сезон бесплатных спортивных тренировок

В Перми стартовал летний сезон бесплатных занятий физкультурой и спортом.

В Перми стартовал летний сезон бесплатных занятий физкультурой и спортом. В рамках программы по продвижению здорового образа жизни на городских площадках все желающие смогут заняться танцами, йогой, северной ходьбой, фитнесом, армреслингом, теннисом и другими видами спорта.

Открытые летние тренировки доступны для всех желающих. Занятия под руководством профессиональных инструкторов проходят на свежем воздухе — в скверах, парках и на спортплощадках Перми.

В апреле от некоммерческих организаций начали принимать заявки на проведение тренировок. Городской комитет по физической культуре и спорту провел конкурсный отбор, определил получателей субсидий и сформировал официальное расписание занятий.

Посмотреть перечень локаций и расписание можно здесь. Принять участие в тренировках могут все пермяки и гости города бесплатно.