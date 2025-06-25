В Перми открыт сезон бесплатных спортивных тренировок

В Перми стартовал летний сезон бесплатных занятий физкультурой и спортом. В рамках программы по продвижению здорового образа жизни на городских площадках все желающие смогут заняться танцами, йогой, северной ходьбой, фитнесом, армреслингом, теннисом и другими видами спорта.
Открытые летние тренировки доступны для всех желающих. Занятия под руководством профессиональных инструкторов проходят на свежем воздухе — в скверах, парках и на спортплощадках Перми.
В апреле от некоммерческих организаций начали принимать заявки на проведение тренировок. Городской комитет по физической культуре и спорту провел конкурсный отбор, определил получателей субсидий и сформировал официальное расписание занятий.
Посмотреть перечень локаций и расписание можно здесь. Принять участие в тренировках могут все пермяки и гости города бесплатно.