В Перми открыт сезон бесплатных спортивных тренировок

В Перми стартовал летний сезон бесплатных занятий физкультурой и спортом. В рамках программы по продвижению здорового образа жизни на городских площадках все желающие смогут заняться танцами, йогой, северной ходьбой, фитнесом, армреслингом, теннисом и другими видами спорта.