Ростех заявил, что новые фотомодули госкорпорации надежнее зарубежных аналогов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Инновационные фотомодули холдинга «Росэлектроника» (Росэл, входит в госкорпорацию «Ростех») по надежности превосходят иностранные аналоги. Об этом ТАСС сообщили в холдинге.
«Если сравнивать [фотомодуль Росэла] с прямыми конкурентами, то можно отметить повышенные потребительские свойства, такие как механо-климатические показатели и надежностные характеристики, что существенно расширяет области применения данного изделия», — рассказали ТАСС в холдинге.
В дивизионе также есть фотомодули, созданные по КМОП-технологии, которые соответствуют требованиям Минобороны. Они обладают меньшим разрешением — 1280×1024 пикселя, при этом видят в диапазоне 400−900 нм. Это позволяет использовать эти фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток.
Ранее Ростех представил первый отечественный фотомодуль на кремниевых кристаллах с разрешением 4 мегапикселя на базе технологии КМОП с нормой 180 нм на выставке «Фотоника-2025». Отличительной чертой разработки является более долгая работоспособность по сравнению с аналогами с разрешением 8 мегапикселей и более четкое изображение в сравнении с фотомодулями 2 мегапикселями.
Технология КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) — технология построения интегральных микросхем, широко используемая в современной электронике. В основе технологии лежат полевые транзисторы с изолированным затвором с применением каналов разной проводимости. КМОП-микросхемы отличаются крайне низким энергопотреблением в статическом режиме и высоким быстродействием. Технология применяется в смартфонах, камерах видеонаблюдения, медицинских и научных приборах, специальных ТВ-системах. Основными областями для применения подобных изделий являются системы машинного зрения, беспилотные транспортные средства, камеры для систем автономного судовождения, цифровые камер и системы фото- и видеофиксации.