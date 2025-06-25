Ростех заявил, что новые фотомодули госкорпорации надежнее зарубежных аналогов

В дивизионе также есть фотомодули, созданные по КМОП-технологии, которые соответствуют требованиям Минобороны. Они обладают меньшим разрешением — 1280×1024 пикселя, при этом видят в диапазоне 400−900 нм. Это позволяет использовать эти фотоприемники для получения качественного изображения в любое время суток.