Якубовский: субсидию на оплату ЖКХ могут получить пенсионеры и инвалиды

Граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают определённую долю от их совокупного дохода, имеют право на получение субсидии. Об этом РИА Новости сообщил Александр Якубовский, член комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В первую очередь это касается людей пожилого возраста, семей с низким уровнем дохода, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и семей участников специальной военной операции (СВО), если они соответствуют определённым требованиям.
Согласно федеральному стандарту, расходы на жилищно-коммунальные услуги не должны составлять более 22% от общего дохода семьи. Если фактические расходы превышают этот показатель, гражданин может обратиться за субсидией.
Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, которая определяется исходя из доходов и регионального норматива. Например, если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии.
Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ, бывший председатель правительства России Сергей Степашин рассказал, что несмотря на постоянное удорожание жилищно-коммунальных услуг, число граждан, обращающихся за субсидией на оплату ЖКУ, снижается.