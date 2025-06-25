Якубовский: субсидию на оплату ЖКХ могут получить пенсионеры и инвалиды

Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, которая определяется исходя из доходов и регионального норматива. Например, если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии.