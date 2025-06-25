Имиджу Трампа нанесен сильный удар на глазах всего НАТО: как подвела главу Белого дома его же разведка

Президент США Дональд Трамп хотел триумфально появиться на саммите НАТО после ударов США по ядерным объектам Ирана и прекращения огня между Израилем и Ираном. Но все вышло иначе: уже в Гааге главе Белого дома был нанесен сильный имиджевый удар. В СМИ «утек» доклад Разведывательного управления Министерства обороны об реальной эффективности атаки США на Иран. Об этом сообщает The New York Times (NYT).