Имиджу Трампа нанесен сильный удар на глазах всего НАТО: как подвела главу Белого дома его же разведка

Президент США Дональд Трамп хотел триумфально появиться на саммите НАТО после ударов США по ядерным объектам Ирана и прекращения огня между Израилем и Ираном. Но все вышло иначе: уже в Гааге главе Белого дома был нанесен сильный имиджевый удар. В СМИ «утек» доклад Разведывательного управления Министерства обороны об реальной эффективности атаки США на Иран. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Об утечке стало известно спустя несколько часов после прибытия Трампа в Нидерланды, и данные заставили многих усомниться в ранних заверениях президента США о полном уничтожении ядерной программы Ирана.
Издание отмечает, что удар по имиджу стал особенно сильным, потому что доклад готовил Пентагон, отвечающий за удары по Ирану. И эта ситуация подорвала оптимизм американского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал некоторые американские СМИ, которые не так как нужно осветили удары военных США по Ирану. Фейковые новостные издания CNN вместе с провалившейся New York Times, заявил глава Белого дома, объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории.