Воду в канале имени Сатпаева в Казахстане будут качать быстрее и качественнее

Сборка и ввод в эксплуатацию новых трансформаторов завершатся до конца 2025 года. Также к концу года на канал будут доставлены еще 3 трансформатора.
До конца 2026 года канал получит 17 новых трансформаторов, отметили в Минводных ресурсов.
Из-за роста спроса на водные ресурсы канала министерство начало работы по его реконструкции. В результате улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация объекта.
По проекту планируют также провести замену 19 насосных агрегатов на объекте.
Работы проводятся согласно Дорожной карте комплексной реконструкции канала сроком до 2028 года.
Канал имени Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность канала составляет 458 километров.