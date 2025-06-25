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Воду в канале имени Сатпаева в Казахстане будут качать быстрее и качественнее

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. На насосные станции канала имени Сатпаева доставили пять новых трансформаторов, сообщили в Минводных ресурсов.

Источник: Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

Сборка и ввод в эксплуатацию новых трансформаторов завершатся до конца 2025 года. Также к концу года на канал будут доставлены еще 3 трансформатора.

говорится в сообщении ведомства

До конца 2026 года канал получит 17 новых трансформаторов, отметили в Минводных ресурсов.

Из-за роста спроса на водные ресурсы канала министерство начало работы по его реконструкции. В результате улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация объекта.

сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов

По проекту планируют также провести замену 19 насосных агрегатов на объекте.

Работы проводятся согласно Дорожной карте комплексной реконструкции канала сроком до 2028 года.

уточнили в ведомстве

Канал имени Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность канала составляет 458 километров.