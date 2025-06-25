Эксперты назвали вузы России с самой высокой зарплатой выпускников-экономистов

Далее расположились СПбГУ и РАНХиГС со средней зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Также в топ-10 отметились РЭУ им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Государственный университет управления, РУДН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Казанский (Приволжский) федеральный университет, передает портал.