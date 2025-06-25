Эксперты назвали вузы России с самой высокой зарплатой выпускников-экономистов

Согласно данным аналитиков, в рейтинге лидирует МГИМО МИД России. Его выпускники, работающие в экономической сфере, в первые пять лет обучение зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей.
На втором месте расположились НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова. Средний заработок их выпускников составил 190 тысяч рублей в месяц.
Далее расположились СПбГУ и РАНХиГС со средней зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Также в топ-10 отметились РЭУ им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Государственный университет управления, РУДН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Казанский (Приволжский) федеральный университет, передает портал.
Ранее эксперты представили рейтинг вузов IT-направления с самыми высокими средними зарплатами выпускников в России. Так, средняя зарплата IT-выпускников МФТИ достигает 330 тысяч рублей, увеличившись за год на 30 тысяч рублей.
В конце мая президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, проходивших на территории страны. Закон был разработан депутатами Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова.