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Эксперты назвали вузы России с самой высокой зарплатой выпускников-экономистов

МГИМО МИД России НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова лидируют среди вузов, в которых выпускники получают самые высокие зарплаты на экономических специальностях в первые годы после выпуска. Соответствующую статистику опубликовал портал Superjob.

МГИМО МИД России НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова лидируют среди вузов, в которых выпускники получают самые высокие зарплаты на экономических специальностях в первые годы после выпуска. Соответствующую статистику опубликовал портал Superjob.

Согласно данным аналитиков, в рейтинге лидирует МГИМО МИД России. Его выпускники, работающие в экономической сфере, в первые пять лет обучение зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей.

На втором месте расположились НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова. Средний заработок их выпускников составил 190 тысяч рублей в месяц.

Далее расположились СПбГУ и РАНХиГС со средней зарплатой 170 тысяч рублей в месяц. Также в топ-10 отметились РЭУ им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Государственный университет управления, РУДН, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Казанский (Приволжский) федеральный университет, передает портал.

Ранее эксперты представили рейтинг вузов IT-направления с самыми высокими средними зарплатами выпускников в России. Так, средняя зарплата IT-выпускников МФТИ достигает 330 тысяч рублей, увеличившись за год на 30 тысяч рублей.

В конце мая президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, проходивших на территории страны. Закон был разработан депутатами Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова.