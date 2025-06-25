Кому из россиян положены субсидии на оплату ЖКХ: Ответ дали в Госдуме

Оформить субсидию можно через портал «Госуслуги», многофункциональные центры или отделы социальной защиты. Для этого потребуется предоставить пакет документов, включающий паспорта всех членов семьи, справки о доходах за последние шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате коммунальных услуг и справку о составе семьи. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а сама субсидия предоставляется на шестимесячный срок с возможностью продления.