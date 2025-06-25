Кому из россиян положены субсидии на оплату ЖКХ: Ответ дали в Госдуме

Российские семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от общего дохода, имеют право на государственную субсидию. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Основными категориями получателей поддержки обычно выступают пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, а также родственники участников специальной военной операции.
Федеральный норматив предусматривает, что если платежи за жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи, граждане могут рассчитывать на компенсацию. Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и установленной допустимой долей платежей.
«Если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, например, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии», — пояснил Якубовский.
Оформить субсидию можно через портал «Госуслуги», многофункциональные центры или отделы социальной защиты. Для этого потребуется предоставить пакет документов, включающий паспорта всех членов семьи, справки о доходах за последние шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате коммунальных услуг и справку о составе семьи. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а сама субсидия предоставляется на шестимесячный срок с возможностью продления.
Региональные власти имеют право устанавливать более низкие нормативы для назначения субсидий. Наиболее благоприятные условия созданы в Москве и Севастополе, где порог составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Республике Крым — 15%. В большинстве субъектов Российской Федерации действует максимально допустимый норматив в 22%.
Напомним, что с 1 июля в России начнется плановая корректировка тарифов ЖКУ со средним показателем повышения в 11,9%. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост составит 17,5%.