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Топ-5 главных новостей в Молдове 25 июня 2025: Теперь можно вернуть деньги за медстраховку, если не пользовался полисом; как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году — все способы; житель Молдовы во&nb

Топ-5 главных новостей Молдове на утро среды, 25 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей Молдове на утро среды, 26 июня 2025:

1. Как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году: все способы.

2. Житель Молдовы облил бензином и поджёг жену: Женщина с сильнейшими ожогами доставлена в больницу.

3. Как в Молдове вернуть деньги за медстраховку — новый закон позволит это сделать.

4. Новый маразм молдавских силовиков: Жительницу села из Сынжерей оштрафовали на 37 500 леев за… приложение на телефоне.

5. Почему в Молдове власть так напоминает советскую: Все эти Санду, Речан и Гросу — лишь жалкие копии лидеров СССР.

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