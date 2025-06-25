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90-летний клён «Горыныч» рухнул в Первомайском сквере Новосибирска

Старые деревья в сквере заменят новыми насаждениями.

Источник: Om1 Новосибирск

В Первомайском сквере Новосибирска рухнул знаменитый клён, которого горожане ласково называли «Горыныч». Дерево, возраст которого превышал 90 лет, было практически ровесником сквера и стало свидетелем многих городских событий. Под его раскидистыми ветками традиционно проходили «пушкинские» чтения, а для многих новосибирцев оно стало настоящим символом сквера.

По предварительным данным, причиной падения стало внутреннее гниение ствола. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр поручил специалистам «Горзеленхоза» провести тщательное обследование всех крупных деревьев в сквере.

«Стараемся сохранять таких зелёных “ветеранов” до последнего, но природа берёт своё. До конца года уберём несколько старых и засохших стволов, которые могут быть опасны. На их месте появятся новые саженцы — чтобы сквер не терял зелёный объём», — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

Аналогичные работы уже ведутся по всему городу. Так, на улице Орджоникидзе после удаления сухих деревьев началась высадка 24 взрослых крупномерных лип. Эти меры позволят сохранить зелёный облик Новосибирска, заменят старые деревья новыми насаждениями.