90-летний клён «Горыныч» рухнул в Первомайском сквере Новосибирска

«Стараемся сохранять таких зелёных “ветеранов” до последнего, но природа берёт своё. До конца года уберём несколько старых и засохших стволов, которые могут быть опасны. На их месте появятся новые саженцы — чтобы сквер не терял зелёный объём», — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.