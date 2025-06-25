Вася «Пельмень» стал участником реалити «Большой куш. Бангкок»

По информации, представленной организаторами, шоу сочетает в себе элементы квеста, стратегии, авантюр и интриг. Каждая пара, стартуя в проекте, получит чемодан, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов рублей. Десять чемоданов пусты, а один содержит черную метку, означающую вылет из шоу. Участникам предстоит выбрать правильный чемодан и остаться в игре.