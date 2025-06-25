Вася «Пельмень» стал участником реалити «Большой куш. Бангкок»

6 июля на телеканале ТНТ начнется новое реалити-шоу под названием «Большой куш. Бангкок». В этом уникальном проекте 12 звездных пар окажутся в центре игры, напоминающей сюжет голливудского блокбастера. Примет участие там и известный красноярец.
По информации, представленной организаторами, шоу сочетает в себе элементы квеста, стратегии, авантюр и интриг. Каждая пара, стартуя в проекте, получит чемодан, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов рублей. Десять чемоданов пусты, а один содержит черную метку, означающую вылет из шоу. Участникам предстоит выбрать правильный чемодан и остаться в игре.
Среди участников шоу оказался известный спортсмен из Иланского района Красноярского края Василий «Пельмень» Камоцкий, который стал популярным благодаря своим зрелищным поединкам на турнирах по пощечинам. Он будет бороться за главный приз вместе с российским пауэрлифтером Кириллом Сарычевым.
Также в шоу примут участие другие именитые пары: Оксана Самойлова и Джиган, Анжелика Стубайло и Мария Кравченко, Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, а также Александр Степанов (ST) и Ассоль, Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA), Владимир Селиванов и Алекса Селиванова, Эвелина Тарханова (Лунаком) и Ян Шаймухаметов (Янчик). Имена еще нескольких участников пока остаются в секрете.
В каждой серии пары будут проходить испытания, рисковать и обмениваться чемоданами, что определит их дальнейшую судьбу на проекте. За происходящим будут наблюдать харизматичные ведущие — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.