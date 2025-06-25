В Челябинске трамваи до конца лета не смогут ездить по улице Кирова

В Челябинске временно изменятся трамвайные маршруты № 2, № 3, № 16, № 20 и № 22.
Как пояснили в мэрии, с 23:00 26 июня будут поэтапно ограничивать движение на улице Кирова ради ремонта трамвайных путей. Работы на участке между проспектом Победы и улицей Труда продлятся до позднего вечера 31 августа.
В этот период трамваи № 2 будут ездить по маршруту: «ЧТЗ — Горького — ЧЭМК».
Трамваи № 3 поедут от ЧМК через улицы Российскую и Труда к Автовокзалу.
Временная схема движения трамваев № 16: «Чичерина — Российская — Труда— Автовокзал».
Трамваи № 20 станут курсировать между Депо № 2 и ЧЭМК.
Маршрут трамваев № 22: «Чичерина — Российская — Чистопольская».
Челябинцам советуют пересесть на автобусы № 8 и № 18, а также на автобус компенсационного маршрута.
Этот автобус ездит от Теплотехнического института по улицам Кирова и Труда, Свердловскому проспекту, улице Блюхера до Областной больницы.
В обратном направлении маршрут автобуса КМ: «Областная больница (посадка на остановке садовых автобусов) — Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — Красная — Труда — Кирова — Теплотехнический институт».