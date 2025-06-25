Российские ПВО уничтожили 18 БПЛА за ночь.
Средства российских ПВО сбили за ночь 18 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
Среди регионов, попавших под атаку ВСУ, оказались Ростовская область, Краснодарский край, Курская область, Брянская область. Также отражена атака над Крымом и акваторией Черного моря.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше