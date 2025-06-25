Солдаты ВС РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. До города осталось менее одного километра. Об этом в среду, 25 июня, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
— На участке Радьковка — Голубовка наши войска продавили оборону украинских боевиков и продвинулись по направлению Купянска. На данный момент расстояние до пригорода Купянска составляет менее одного километра, — рассказал Марочко.
По его словам, на пути к Купянску больше нет населенных пунктов, а все оставшиеся украинские позиции находятся на открытой местности, передает ТАСС.
24 июня военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что в Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как военные ВС РФ нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер».
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС РФ освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике. При этом 23 июня в оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие нанесли удар «Искандером» по центру подготовки мобилизованных бойцов ВСУ в районе Сум.