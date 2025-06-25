Продавили оборону: ВС РС осталось меньше километра до Купянска

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС РФ освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике. При этом 23 июня в оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие нанесли удар «Искандером» по центру подготовки мобилизованных бойцов ВСУ в районе Сум.