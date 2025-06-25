«Трус и предатель»: Пугачева жестко проехалась по Илье Резнику

Такое сообщение Резник получил после того, как записал видеопоздравление Примадонне на ее день рождения. Его записывал актер Станислав Садальский, который без его ведома выложил получившееся видео в сеть в рамках флешмоба с поздравлениями Пугачевой от уехавших из России артистов. За этим последовали вопросы — к Резнику и его жене обращались бойцы СВО, которые не понимали, как поэт, отправивший столько сборников молитв «О воинах земли русской» на фронт, может публично поздравлять певицу, не поддержавшую Россию, жену иноагента. Резнику пришлось оправдываться, в том числе — дать комментарий в СМИ, после которого он и получил сообщение от Пугачевой.