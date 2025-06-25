«Трус и предатель»: Пугачева жестко проехалась по Илье Резнику

Резник рассказал о неприятной истории, связанной с Пугачевой.
Советский и российский поэт-песенник Илья Резник получил резкое сообщение от певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала его «трусом и предателем». Об этом сам артист сообщил в беседе с журналистами.
«Она на следующий день после моего комментария в “МК” по поводу этой ситуации прислала мне сообщение, что я — трус и предатель», — рассказал Илья Резник в беседе с MK.RU. В письме певица также заявила, что навсегда останется великой артисткой, а Резнику посоветовала «написать для себя молитву и доживать свою лицемерную жизнь так, как ему удобно».
Такое сообщение Резник получил после того, как записал видеопоздравление Примадонне на ее день рождения. Его записывал актер Станислав Садальский, который без его ведома выложил получившееся видео в сеть в рамках флешмоба с поздравлениями Пугачевой от уехавших из России артистов. За этим последовали вопросы — к Резнику и его жене обращались бойцы СВО, которые не понимали, как поэт, отправивший столько сборников молитв «О воинах земли русской» на фронт, может публично поздравлять певицу, не поддержавшую Россию, жену иноагента. Резнику пришлось оправдываться, в том числе — дать комментарий в СМИ, после которого он и получил сообщение от Пугачевой.
Поэт отметил, что не держит зла на певицу и простил все обиды, особенно после принятия православного крещения. Илья Резник подчеркнул, что всегда придерживался принципов честности и никогда никого не предавал. По его словам, он вместе с супругой продолжает помогать нуждающимся: они поддерживают волонтеров, способствуют лечению детей и оказывают разную помощь семьям в сложных ситуациях.
Резник является автором многих самых известных хитов Пугачевой. Среди них: «Маэстро», «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Фотограф», «Как тревожен этот путь», «Делу время», «Без меня» и «А ты не знал».