В Новосибирске за неделю на водоёмах спасли 12 человек

Не купайтесь в необследованных водоемах и местах, где установлены запрещающие знаки. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и при температуре воды ниже +18°С. Не используйте для плавания доски, бревна, лежаки, автомобильные камеры и надувные матрацы.