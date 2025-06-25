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В Новосибирске за неделю на водоёмах спасли 12 человек

В их числе — пятеро детей.

Источник: Соцсети

На прошлой неделе оперативные действия спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска помогли спасти жизни 12 человек. Среди них — пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, спасатели оказали помощь ещё 8 людям, включая троих детей. Для предотвращения происшествий на водоемах Новосибирска сейчас выставлено 10 спасательных постов и работают две оперативные группы.

Новосибирцев призывают соблюдать правила безопасности на воде:

Не купайтесь в необследованных водоемах и местах, где установлены запрещающие знаки. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и при температуре воды ниже +18°С. Не используйте для плавания доски, бревна, лежаки, автомобильные камеры и надувные матрацы.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру 112 или напрямую в службы:

ЕДДС Новосибирска: 218−00−51 МАСС: 218−68−11, 231−06−49.

Напомним, что в регионе на сегодняшний день официально открыто восемнадцать пляжей. Купание в необорудованных местах может привести к трагедии.