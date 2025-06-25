Хорошие вести: в Самаре цены на яйца в магазинах резко снизились в июне 2025-го

Жители региона обратили внимание на неожиданное снижение цен на один из самых востребованных продуктов — яйца.
Размер продукта, правда, скромный, но вот стоимость радует — это минимальный показатель за последние 12 месяцев.
Такой спад не случаен. Эксперты объясняют его несколькими факторами: восстановлением логистических цепочек, ростом внутреннего производства. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Напомним, что ещё в декабре 2024 года цены на яйца в регионе достигали своего пика: С1 и С2 стоили около 90 рублей за десяток, а премиальная категория С0 — более 110 рублей.
Теперь же покупатели могут позволить себе этот продукт без лишней нагрузки на бюджет. По прогнозам, дальнейшее снижение цен маловероятно.
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