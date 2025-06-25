Житель Омской области смог доказать право на льготное пенсионное обеспечение

«Он более 10 лет работал кочегаром в БУЗОО “Любинская ЦРБ”, но Пенсионный фонд отказал в досрочном назначении пенсии из-за утраты работодателем подтверждающих документов. После неудачной попытки самостоятельно обжаловать отказ в суде, прокуратура подготовила иск об установлении факта трудовых отношений в особых условиях», — говорится в сообщении.