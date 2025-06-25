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Житель Омской области смог доказать право на льготное пенсионное обеспечение

Дело сдвинулось после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

24 июня пресс-служба региональной прокуратуры рассказала о том, как житель Омской области победил бюрократию. Благодаря юридической поддержке ведомства мужчина смог доказать свон право на пенсионные льготы. Официально установил факт труда в тяжелых условиях.

«Он более 10 лет работал кочегаром в БУЗОО “Любинская ЦРБ”, но Пенсионный фонд отказал в досрочном назначении пенсии из-за утраты работодателем подтверждающих документов. После неудачной попытки самостоятельно обжаловать отказ в суде, прокуратура подготовила иск об установлении факта трудовых отношений в особых условиях», — говорится в сообщении.

Любинский райсуд удовлетворил требования. Вынесенное решение оставил без изменений областной суд.

В результате разбирательства местному жителю назначили досрочную страховую пенсию по старости.

Ранее «КП Омск» сообщила, что на обновление энергосистемы региона направят 1,6 млрд рублей.