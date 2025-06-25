Травмирование школьницы на башне Инфиделя в Хабаровске проверит прокуратура

По информации городской полиции, 12-летняя девочка вместе с 65-летним отцом проникли на частную строительную площадку на улице Мостовой и поднялись на верхний этаж, чтобы сделать фотографии. Во время съёмки на уровне четвёртого этажа школьница оступилась и провалилась в незакрытое отверстие в полу. Пострадавшая пролетела несколько метров и получила серьёзные травмы. По данным медиков, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.