В Березниках откроется новый детский центр «Елочка»

Первый этап строительства в районе Пыскора уже завершен. Осенью здесь еще шли строительные работы, а теперь территория заметно изменилась: построены двухэтажные жилые корпуса, медицинский блок, административное здание, а также спортивные площадки с оборудованием для воркаута. Проведено благоустройство — уложены газоны, посажены деревья и кустарники.