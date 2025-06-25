В Березниках откроется новый детский центр «Елочка»

В Березниках готовится к открытию новый детский оздоровительный центр «Елочка». Он станет третьим местом летнего отдыха для детей в городе, наряду с лагерями «Дружба» и «Сказка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Казаченко.
Первый этап строительства в районе Пыскора уже завершен. Осенью здесь еще шли строительные работы, а теперь территория заметно изменилась: построены двухэтажные жилые корпуса, медицинский блок, административное здание, а также спортивные площадки с оборудованием для воркаута. Проведено благоустройство — уложены газоны, посажены деревья и кустарники.
Межведомственная комиссия уже провела приемку объекта, и лагерь признан готовым к работе. Первый заезд детей запланирован на 29 июня.