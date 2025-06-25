СМИ: Блогер Анастасия Миронова встречается с рэпером Navai

По словам очевидцев, Миронову и Бакирова заметили вместе на дне рождения певицы Анны Асти, который проходил в особняке на Волхонке. В течение вечера они периодически беседовали и обнимались, но предпочли не позировать вместе для фотографий. Слухи об их отношениях появились в марте 2025 года, однако никто из пары их не прокомментировал.