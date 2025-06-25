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СМИ: Блогер Анастасия Миронова встречается с рэпером Navai

Рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, встречается с блогером Анастасией Мироновой. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.

Рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, встречается с блогером Анастасией Мироновой. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.

По словам очевидцев, Миронову и Бакирова заметили вместе на дне рождения певицы Анны Асти, который проходил в особняке на Волхонке. В течение вечера они периодически беседовали и обнимались, но предпочли не позировать вместе для фотографий. Слухи об их отношениях появились в марте 2025 года, однако никто из пары их не прокомментировал.

По информации Starhit, на мероприятии Бакиров в шутку представлял Миронову как старшую сестру.

Ранее российская певица и телеведущая Алсу опубликовала пост с размышлениями об отношениях. В публикации она рассказала о необходимости «качественно разговаривать о прошлом», что ее подписчики приняли за намек на возможное воссоединение со своим бывшим супругом, предпринимателем Яном Абрамовым.

До этого российский блогер и бывший владелец водочного бизнеса Николай Василенко рассказал, что в 2000-х годах у него были отношения с певицей Жанной Фриске. По словам Василенко, он не догадывался, что его бывшая возлюбленная станет известной артисткой.