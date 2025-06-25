Овчинский: в «Макете Москвы» пройдут мероприятия ко Дню молодежи

«В эту пятницу мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и познавательна как для молодого поколения, так и для всех, кто любит наш город. В течение дня гостей павильона ждут увлекательные обзорные экскурсии по миниатюрной модели столицы, которые пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.