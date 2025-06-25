Овчинский: в «Макете Москвы» пройдут мероприятия ко Дню молодежи

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что ко Дню молодежи павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представит праздничную программу.
27 июня гости смогут изучить макет столицы на экскурсиях и поучаствовать в интерактивной программе с розыгрышем призов.
«В эту пятницу мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и познавательна как для молодого поколения, так и для всех, кто любит наш город. В течение дня гостей павильона ждут увлекательные обзорные экскурсии по миниатюрной модели столицы, которые пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Гид познакомит посетителей с историей создания макета, особенностями его производства и знаковыми достопримечательностями Москвы.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что экскурсии позволят гостям увидеть радиально-кольцевую структуру Москвы и узнать о ее семи холмах. В 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 пройдут викторины о столице — участникам будет задано 10 вопросов, а победителей ждут призы.
Каждые полчаса с 11:00 до 19:30 гости увидят световое шоу — современную мультимедийную проекцию, раскрывающую архитектурные секреты Москвы.
Павильон «Макет Москвы» открыт бесплатно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника).