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Mehr: считавшийся погибшим генерал КСИР Каани пришёл на митинг в Тегеране

Командующий силами «Аль-Кудс» Каани появился на мероприятии, посвященном «победе над Израилем».

Источник: Аргументы и факты

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Исмаил Каани, которого некоторые СМИ считали погибшим при израильском ударе, появился на митинге в Тегеране, сообщило иранское агентство Mehr.

Уточняется, что он пришёл на мероприятие, посвященное «победе над Израилем». Журналисты опубликовали видео, которое расходится по соцсетям.

На кадрах показан мужчина в гражданской одежде, похожий на Каани, который стоит в окружении толпы на митинге.

Напомним, слухи об исчезновении командующего «Аль-Кудс» появились в октябре 2024 года. Утверждалось, что он перестал выходить на связь после смерти главы «Хезболлы» Хасана Насруллы, погибшего при ударе Израиля по столице Ливана.

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