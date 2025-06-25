Mehr: считавшийся погибшим генерал КСИР Каани пришёл на митинг в Тегеране

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Исмаил Каани, которого некоторые СМИ считали погибшим при израильском ударе, появился на митинге в Тегеране, сообщило иранское агентство Mehr.
Уточняется, что он пришёл на мероприятие, посвященное «победе над Израилем». Журналисты опубликовали видео, которое расходится по соцсетям.
На кадрах показан мужчина в гражданской одежде, похожий на Каани, который стоит в окружении толпы на митинге.
Напомним, слухи об исчезновении командующего «Аль-Кудс» появились в октябре 2024 года. Утверждалось, что он перестал выходить на связь после смерти главы «Хезболлы» Хасана Насруллы, погибшего при ударе Израиля по столице Ливана.