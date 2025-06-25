Автоэксперт Ракитин рассказал о выгодных способах покупки автомобиля в 2025 году

Россияне могут выгодно купить автомобиль в текущем году, если будут обращать внимание на акции. Также следует избегать покупки машины в кредит, за исключением выгодных кредитных предложений от производителя. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин.
Он добавил, что существуют кредитные предложения с низкой ставкой, но они предполагают сдачу старого автомобиля в трейд-ин. Также желающим совершить выгодную покупку стоит мониторить цены и читать новости о резком сокращении стоимости.
— На первичном рынке, повторю, это поиск акций, скидки, льготные кредитные ставки у некоторых производителей. Для определенных категорий населения есть отдельные программы: для участников СВО, для врачей, для тех, кто занят в сфере образования, — цитирует Ракитина Lenta.ru.
Ранее автоэксперт Олег Мосеев рассказал, как минимизировать риски при покупке иномарки. По его словам, в Россию поступают запросы о розыске иномарок, якобы приобретенных за рубежом и доставленных в РФ через параллельный импорт.
23 мая стало известно, что отделение компании Mazda в России вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров. Уточнялось, что при покупке автомобиля будет действовать гарантия три года или 100 тысяч километров пробега.