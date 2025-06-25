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Си Цзиньпин не поедет на саммит лидеров БРИКС: Кто возглавит китайскую делегацию на встрече

SCMP рассказала, что Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Китайский лидер Си Цзиньпин не примет участия в саммите БРИКС, который пройдет в июле в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Пекин уведомил власти Бразилии, что китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Источники пояснили, что причиной отсутствия Си Цзиньпина стало то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за последние месяцы: на саммите G20 в Бразилии в ноябре 2024 года и на форуме Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств в Пекине в мае 2025 года.

«У Си возник конфликт в расписании. Это станет его первым отсутствием на встрече ведущих стран с развивающейся экономикой», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил бразильской газете Folha de S.Paulo, что данные об участии в саммите будут предоставлены позже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация обязательно будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 6−7 июля. При этом он не уточнил, в каком формате будет принимать участие в мероприятии российский президент: посетит ли он Бразилию или выступил заочно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что БРИКС стал ядром новой мировой системы, а не просто альтернативой. Дипломат отметила, что именно западное информпространство сейчас выступает в роли альтернативного, зачастую отличаясь радикализмом и идеологизированностью. В то же время СМИ стран БРИКС, по ее словам, стремятся сохранять объективность и уважение к национальным особенностям других государств.

Накануне страны БРИКС в совместном заявлении выразили серьезную тревогу из-за атак Израиля и США на Иран. Они заявили, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Страны подтвердили свою позицию о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

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