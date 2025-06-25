Си Цзиньпин не поедет на саммит лидеров БРИКС: Кто возглавит китайскую делегацию на встрече

По данным издания, Пекин уведомил власти Бразилии, что китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Источники пояснили, что причиной отсутствия Си Цзиньпина стало то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой за последние месяцы: на саммите G20 в Бразилии в ноябре 2024 года и на форуме Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств в Пекине в мае 2025 года.