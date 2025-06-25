Стало известно, что будет со львом, напавшем на владельца сафари-парка «Тайган»

Льва, напавшего на основателя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не станут усыплять.
Как пояснил РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой, инцидент произошел из-за неосторожности персонала и резкого звука, испугавшего животное. Хищник, ранее не проявлявший агрессии, действовал инстинктивно, нанеся владельцу парка ранения, но не стал продолжать нападение.
Специалист подчеркнул, что лев не имел намерения убивать, так как мог бы сделать это за считанные секунды. Парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе частным парком львов, где свободно обитают около 60 особей, включая редких белых львов, а также более 50 тигров и другие животные.
«Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал», — сказал ветеринарный врач.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области подросток получил срок за повреждение 21 надгробия на кладбище.