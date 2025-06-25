Стало известно, что будет со львом, напавшем на владельца сафари-парка «Тайган»

Специалист подчеркнул, что лев не имел намерения убивать, так как мог бы сделать это за считанные секунды. Парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе частным парком львов, где свободно обитают около 60 особей, включая редких белых львов, а также более 50 тигров и другие животные.