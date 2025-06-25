Ветеринар «Тайгана»: льва, напавшего на Зубкова, усыплять не будут

Льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не планируют усыплять. Об этом рассказал РИА Новости ветеринарный врач парка Василий Писковой.
По его словам, агрессии со стороны животного ранее замечено не было. Причиной инцидента стал человеческий фактор — резкий звук напугал хищника, и он, испытывая стресс, рефлекторно бросился вперёд, оказавшееся рядом с ним человеку.
«Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев», — сказал Писковой.
Он добавил, что если бы лев хотел убить, то для этого ему бы понадобилось несколько секунд. Но он причинил ранения и убежал.
Ранее представитель сафари-парка Татьяна Алексагина также заявила, что лев не желал нападать на Зубкова. Причиной инцидента стал испуг животного.
Актриса Эвелина Бледанс накануне рассказала aif.ru, что её друг Зубков пока не пришёл в создание после нападения льва.