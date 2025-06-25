«Настоящий мужчина»: Собчак прокомментировала роман Мироновой и Navai

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала роман певца Наваи Бакирова (Navai) с блогером Анастасией Мироновой. Своими мыслями она поделилась в личном блоге.
По словам Собчак, она заметила пару на закрытом мероприятии, где объявляла выступление артиста. Там же она пересеклась с Анастасией Мироновой. По словам журналистки, блогер вела себя довольно стеснительно.
Собчак также отметила, что считает пару Navai и Мироновой красивой: отдельно она похвалила артиста, назвав его «мужественным, крутым чуваком».
— У меня с ним была отдельная история, когда он проявил себя, как настоящий мужчина. Так что Настю понимаю и одобряю, — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Согласно сообщениям СМИ, Миронову и Бакирова заметили вместе на дне рождения певицы Анны Асти, который проходил в особняке на Волхонке. В течение вечера они периодически беседовали и обнимались, но предпочли не позировать вместе для фотографий. Слухи об их отношениях появились в марте 2025 года, однако никто из пары их не прокомментировал.
До этого российский блогер и бывший владелец водочного бизнеса Николай Василенко рассказал, что в 2000-х годах у него были отношения с певицей Жанной Фриске. По словам Василенко, он не догадывался, что его бывшая возлюбленная станет известной артисткой.