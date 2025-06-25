Около 80 тысяч человек эвакуировали в китайской провинции Гуйчжоу из-за наводнений

Около 80 тысяч человек эвакуировали в китайской провинции Гуйчжоу из-за сильных наводнений. Об этом сообщили Xinhua.
По информации агентства, почти 50 тысяч жителей вывезли из уезда Жунцзян и около 30 тысяч человек временно переместили из уезда Цунцзян. Власти объявили в регионе наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
Спасательные работы продолжаются.
Уточняется, что из-за дождя оползни привели к обрушению части моста в уезде Саньду. Данных о погибших не поступало, передает ТАСС.
Некоторые территории подвержены находиться под угрозой природных бедствий. Так, утром 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Сейсмические волны добрались до Таиланда, где тоже наблюдаются тяжелые последствия. На протяжении всей истории человечества в разных уголках планеты происходило большое количество различных катастроф — не только землетрясений, но и наводнений, ураганов и прочих стихийных бедствий. Десять самых страшных и смертоносных природных катастроф — в материале «Вечерней Москвы».