44 аварийно-опасных участка выявили в Новосибирске

В Новосибирске выявили 44 аварийно-опасных участка на дорогах. В этих местах чаще всего происходят ДТП. Узнать о приближении к ним водители смогут с помощью онлайн-карты 2ГИС. Там будут всплывать соответствующие предупреждения. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.