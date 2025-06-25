44 аварийно-опасных участка выявили в Новосибирске

В Новосибирске выявили 44 аварийно-опасных участка на дорогах. В этих местах чаще всего происходят ДТП. Узнать о приближении к ним водители смогут с помощью онлайн-карты 2ГИС. Там будут всплывать соответствующие предупреждения. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Например, аварийно-опасными участками считаются перекрестки Военной и Ипподромской, Красного проспекта и Орджоникидзе, Кропоткина и Ипподромской, Никитина и Панфиловцев, Красного проспекта и Советской, Кирова и Лобова, Жуковского и Мочищенское шоссе, Станиславского и Котовского.
Также в список вошли участки на Богдана Хмельницкого от дома № 23 до дома № 26, Бориса Богаткова в районе домов № 241−239/1, Троллейной в районе домов № 3/1−15 и ряде других мест.