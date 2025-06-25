От ночной атаки БПЛА пострадали Азов и Таганрог

В ночь на среду, 25 июня, силы ПВО отражали массовую атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки были зафиксированы повреждения на земле. В Таганроге из-за падения беспилотника загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена». Также была разрушена стена. На улице Спортивной, 2а пострадало здание спорткомплекса «Авангард». Было повреждено остекление окон в двух многоквартирных домах и лицее № 28. По улице Попова произошел обрыв линии электропередачи.
В Азове обломками дрона посекло кровлю склада с зерном в порту. Также загорелся камыш. Повреждения получили и крыша с окнами предприятия.
Все возгорания пожарные потушили. Среди людей пострадавших нет.
— Сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, поможем заменить остекление, — сообщил Юрий Слюсарь.