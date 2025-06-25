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«Увижусь с ним»: Трамп заявил об очень сложной ситуации для Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, допустил, что встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который, по его словам, находится в «очень сложной ситуации». Такое заявление он сделал, когда общался с журналистами перед отлетом на саммит НАТО в Гааге.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, допустил, что встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который, по его словам, находится в «очень сложной ситуации». Такое заявление он сделал, когда общался с журналистами перед отлетом на саммит НАТО в Гааге.

— Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться, — цитирует Трампа RT.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге нет слов о «необратимом пути» Украины в блок. Он отметил, что «членство Украины в альянсе было бы равносильно третьей мировой войне».

Также появилась информация, что делегации из европейских государств-участниц Североатлантического альянса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. При этом, по информации зарубежных журналистов, Зеленский понимает, что НАТО уделяет Киеву все меньше времени.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что США, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с Владимиром Зеленским за одним столом во время официальной программы НАТО.

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