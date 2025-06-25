«Увижусь с ним»: Трамп заявил об очень сложной ситуации для Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге нет слов о «необратимом пути» Украины в блок. Он отметил, что «членство Украины в альянсе было бы равносильно третьей мировой войне».